Camminata dei musei oggi alle 15 a Colli

Doppio appuntamento oggi a Colli del Tronto, dove si terranno le iniziative: ‘ La camminata dei musei’ e ‘Dal baule di famiglia’. Per il primo evento l’appuntamento è alle 15, in Piazza XXV Aprile per intraprendere una passeggiata che toccherà diversi tappe: il museo Cicconi e il museo della bacologia ‘Celsio Ascenzi’. La camminata, che prevede un massimo di partecipanti di circa 40 persone, terminerà con un giro su tutto il borgo per scoprire gli scorci più belli. Sempre oggi, alle 17, nel museo ‘Celsio Ascenzi’ si terrà il laboratorio di testimonianze immateriale sulle tradizioni natalizie del Piceno dal titolo: ‘Il tempo di attesa. L’avvento e le tradizioni del Natale contadino’. Due iniziative mirate a far vivere le tradizioni e la storia del piccolo paese della Vallata del Tronto.