’Camminata nei musei’: visita alla pinacoteca

Nell’ambito del progetto ‘Camminata nei musei’ organizzato da Us Acli provinciale AscoliFermo in collaborazione con la gestione dei musei e con il contributo del Comune, oggi, a partire dalle 15, è in programma una visita alla pinacoteca e, a seguire, in luoghi del centro storico. L’iniziativa è giunta alla nona edizione e già in passato ha coinvolto le strutture museali cittadine con ben 35 appuntamenti finora realizzati e centinaia di persone di ogni età coinvolte. Nel corso degli anni, infatti, sono stati visitati la pinacoteca, il museo archeologico statale, il Forte Malatesta con annesso il museo dell’alto medioevo, il museo diocesano, il museo della ceramica e altri, sia ad Ascoli, sia in altre città di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. La partecipazione è gratuita per un massimo di 35 persone, ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome.