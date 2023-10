Cammino Terra di Marca. Sulle tracce di San Francesco

Che siano frati Minori Osservanti, Minori Conventuali, Cappuccini o altro, la Terra di Marca è segnata dalle tracce di san Francesco. Ed ecco un cammino a tappe. Partiamo da Mogliano, dal convento dedicato a San Gregorio Magno. Anno 1300, chiostro delizioso dove un anno fa venne rappresentata l’Intervista impossibile a Sisto V, evento a due voci sul Papa tosto che proveniva dalle file dei Minori. Attraversando la campagna ben curata, raggiungiamo Monte Stalio, a Massa Fermana. Anche qui un convento, disabitato e logoro. Si erge su una collina che spazia a 360 gradi. Accanto all’edificio, troviamo una selva, suggestiva riserva arborea. Ci piace immaginare che qui, tra il verde, passeggiarono san Bernardino da Siena, capostipite dei Monti di Pietà; san Giacomo della Marca suo allievo, colui che portò a Fermo la Sacra Icona, segno di pace tra Fermo e Ascoli Piceno; san Giovanni da Capestrano, l’apostolo dell’Europa unita ricordato a Vienna nella Cattedrale di Santo Stefano e nella piazza Kapistran di Budapest per avere unito un esercito contro i turchi invasori dell’Europa. Raggiungiamo Falerone. Scendendo dalla piazza, rasentiamo un altro convento. È sempre d’origine francescana. Come non pensare al locale beato Pellegrino, rampollo di nobile famiglia diventato seguace dell’Assisano che lo avvia ai servizi più umili. Ecco Montegiorgio, e il Colle Cafagnano. Sede di priorato benedettino prima e quindi di convento francescano. Spicca nel luogo più alto del paese. Preservata la grande chiesa, il convento trasformato in municipio sarà abbattuto mantenendo sotto un sapiente cristallo l’imponente scalone. Sul colle di fronte, sorge il convento dei Cappuccini, in solitudine da secoli. E siamo ora a Servigliano. Santa Maria del Piano ha una lunga storia. Bellissimo il chiostro. Dove meditavano i frati, pranzano e cenano gli avventori del vicino ristorante. Cambiano i tempi e il modo di nutrirsi. Amandola ci attende. Salendo verso la parte alta, incontriamo un’altra traccia consistente dei francescani. Il convento risale al 1265, erano frati Conventuali. Non ce n’è più. Saliamo a Montefortino. I Minori francescani abitavano la parte alta: il Girone. La vista è spettacolare. Non possiamo non concludere il tour se non al Santuario della Madonna dell’Ambro dove un affresco sintetizza, attraverso i loro fondatori, gli Ordini che qui passarono: Benedetto (Benedettini), Romualdo (Camaldolesi e Avellaniti), Francesco (Francescani). Turismo e storia che ancora ci "parla".

Adolfo Leoni