Campagna antinfluenzale. All’Ast 45mila vaccini

Al via da oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale. L’unità operativa complessa di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Ast ha iniziato la distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto, per un totale di circa 45mila dosi. "Quest’anno la stagione influenzale – spiega il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Ascoli, Claudio Angelini - è caratterizzata da un mix di virus respiratori: influenzale, Covid-19 e respiratorio sinciziale. La sintomatologia: esordio improvviso con febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, mal di testa. Alcune persone possono avere vomito e diarrea. Il picco si prevede possa arrivare i primi di gennaio, anche se, come accaduto negli ultimi anni, potrebbe esserci un incremento dei casi fino a marzo". E’ possibile la co-somministrazione gratuita con il vaccino anti Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. I destinatari principali a cui la campagna di vaccinazione si rivolge sono le persone di età superiore, o uguale, a 60 anni, le donne in gravidanza e nel post partum, i bambini dai 6 mesi in su, i soggetti fragili e di tutte le età con condizioni croniche che aumentino il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti. La vaccinazione è altresì raccomandata, e offerta attivamente e gratuitamente, a chi lavora in settori strategici come gli operatori sanitari, gli appartenenti alle forze dell’ordine e i vigili del fuoco, ma anche a altre categorie socialmente utili, ai donatori di sangue e ai lavoratori a contatto con gli animali. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei servizi vaccinali dell’Ast di Ascoli (in quest’ultimi previa prenotazione) e nelle farmacie aderenti. I bambini dai pediatri di libera scelta, oltre che negli ambulatori dei servizi vaccinali, con le stesse modalità degli adulti. Il vaccino viene somministrato come unica dose negli adulti e nei bambini immunizzati in precedenza, mentre con due dosi a distanza di un mese ai bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati. Partecipano alla campagna vaccinale anche le strutture sanitarie ospedaliere, e nelle strutture residenziali per anziani è organizzata dai distretti sanitari con la collaborazione dei medici di medicina generale. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai servizi vaccinali dell’Ast: segreteria di Ascoli, 0736/358034, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, segreteria di San Benedetto, 0735/793663, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.

P. Erc.