Campagna elettorale al veleno

La campagna elettorale a Castel di Lama si surriscalda. La corsa per il voto per il 14 e 15 maggio sta facendo registrare toni particolarmente accesi. Negli ultimi giorni dopo lo striscione contro il segretario del Pd Stefano Falcioni, issato durante la notte, sulla recinzione del cantiere di via Scirola, si è assistito al danneggiamento dei manifesti elettorali di Francesco Ciabattoni. L’’ultima ieri: Gianluca Re ha dichiarato che gli hanno rigato l’auto. Una campagna elettorale che non piace, a chi è abituato, o almeno ha nelle sue aspettative, qualcosa di profondamente diverso. Si è creato un clima molto teso a causa di propaganda portata avanti per screditare e annullare l’avversario piuttosto che proporre programmi e il da farsi. I cittadini invece dalla parte loro sono orientati ad ascoltare i programmai e capire cosa c’è in serbo per il futuro di Castel di Lama.