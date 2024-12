Campagna elettorale quintanara: sfida aperta a Porta Romana e Piazzarola

Ultimi giorni di campagna elettorale per il mondo quintanaro. Domenica, infatti, si tornerà al voto per il rinnovo dei comitati di sestiere e sono due le realtà nella quale ci sarà battaglia: Porta Romana e Piazzarola. Negli altri sestieri si è optato per la lista unica.

Alla Piazzarola i due aspiranti capisestiere sono lo storico tamburino Luca Fattori e Gianni Marozzi. Quest’ultimo ha appena presentato la sua squadra composta da Enrico Celani, Leonardo Chittarini, Pierluigi De Angelis, Fiorenzo Esposto, Moreno Galiè, Davide Grasso, Vito Carlo Guarini, Fabio Luzi, Pierluigi Messidori, Valentino Palombi, Eraldo Pedicelli, Luciana Poli, Sirio Salvucci e Paolo Vagnoni.

"L’obiettivo è quello di rafforzare il nostro legame comunitario, valorizzare le tradizioni storiche e culturali che ci contraddistinguono e coinvolgere attivamente ogni membro nella crescita del nostro sestiere – spiega Marozzi –. In attesa di tornare a Sant’Angelo Magno, vogliamo valorizzare la sede attuale ampliandola per l’uso invernale e creando spazi adeguati. Chiederemo l’uso della cartiera papale per mostre e visite turistiche, con guide esperte. Un consigliere seguirà i lavori di ristrutturazione e i rapporti con il Comune.

Poi vorremmo valorizzare il patrimonio culturale del sestiere, comprendendo luoghi significativi come la Fortezza Pia, l’Annunziata, la cartiera papale e il polo San Domenico. Il tutto attraverso visite guidate, convegni, mostre e laboratori. Importante sarà la socializzazione – prosegue Marozzi –. Coinvolgeremo i volontari tramite riunioni periodiche e incontri per raccogliere idee e prendere decisioni collettive. Si prevede la creazione di gruppi di lavoro per ogni area specifica, coinvolgendo tutti, compresi sbandieratori e musici. Per questi ultimi garantiremo strutture adeguate per allenamenti e incontri, anche durante l’inverno.

Punteremo sulla valorizzazione degli eventi tradizionali, come le propiziatorie e la pittura del ponte, le cene di Natale e di San Martino, ma anche la festa del quartiere. Intendiamo organizzare serate a tema e celebrare, ogni anno, le ‘eccellenze’ tra i sestieranti che si sono distinti durante l’anno con premi e targhe. Per la giostra, poi, massimo sostegno al cavaliere Davide Dimarti e alla sua scuderia.

Infine – conclude –, collaboreremo con le scuole del quartiere (compresa l’Università), attraverso ‘open day’ per avvicinare i giovani al sestiere e coinvolgerli nelle nostre attività".