Campetto nuovo a Poggio di Bretta: "Le frazioni sono importanti"

La vasta opera di rigenerazione delle frazioni di Ascoli parte da Poggio di Bretta con il nuovo campo di calcetto e tutti i servizi annessi che di fatto costituiscono il primo cantiere ultimato grazie ai fondi del Pnrr Pinqua da 15 milioni che, appunto, l’Arengo era riuscito ad ottenere per procedere alla riqualificazione delle tante frazioni poste alle porte delle cento torri. La nuova struttura sportiva è dotata di tutti i servizi necessari come spogliatoi, recinzione in grado di delimitare il perimetro, nuova illuminazione e video sorveglianza. Di fianco al rettangolo verde inoltre è stata installata un’area interamente dedicata al calisthenics. "Le frazioni sono un elemento importante per lo sviluppo del territorio – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Noi crediamo che questo porta rigenerazione e nuova vita anche per la città. Abbiamo inaugurato questo campetto dopo un progetto favorito dalla segnalazione di Omar, un bambino residente in questa zona che mi aveva scritto su Instagram. Con il supporto di tutta la giunta e la maggioranza così abbiamo portato a termine la riqualificazione di questi spazi. Sarà presente anche un impianto di calisthenics per consentire ai ragazzi di allenarsi all’aria aperta che porta ad un miglioramento della vita e della socialità". Soddisfazione anche gli assessori presenti nell’occasione. Al taglio del nastro c’erano il vicesindaco Massimiliano Brugni, Laura Trontini, Marco Cardinelli, Nico Stallone, Francesca Pantaloni, Attilio Lattanzi e il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono nonché vari consiglieri. Prima dell’ingresso in campo il parroco don Bien Aimé ha benedetto la nuova struttura, il cui costo complessivo si attesta sui 130mila euro circa. "Come amministrazione comunale teniamo molto alle frazioni - aggiunge Laura Trontini –. puntiamo sullo sport perfavorisce la socializzazione ed evita di vederli spesso con lo smartphone in mano. L’obiettivo è portare a termine altri interventi nelle frazioni della città".

