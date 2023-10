Campi sportivi e show in spiaggia. Tutte le proposte in ballo

Come migliorare gli spazi pubblici destinati a sport e spettacoli? È un calderone in continua ebollizione, quello che si agita in comune: da una parte, infatti, la minoranza avanza una proposta per la modifica dei campi che fanno parte della piscina comunale, dall’altra il comune ha intenzione di rendere la spiaggia antistante il lungomare centrale idonea ad ospitare eventi di lunga durata. In primis è Simone De Vecchis che, con propria interpellanza, chiede all’amministrazione se ha intenzione di sostituire i tre campi da tennis della piscina ‘Gregori’ con quattro da padel. L’idea progettuale è stata elaborata dall’ingegner Alessandro Palestini.

"Le entrate provenienti dai questi campi – scrive De Vecchis – concorrono alla sostenibilità della gestione economica dell’impianto, ed è quindi doveroso per l’amministrazione comunale valutare ogni possibilità che comporti un miglioramento dell’offerta ai fruitori dell’impianto e contestualmente un incremento degli incassi". I quattro nuovi campi ‘indoor’ porterebbero risorse economiche in più. Tale opera, "secondo un conto economico di massima, consentirebbe di raggiungere il punto di pareggio e quindi il rientro dell’investimento in un anno e mezzo". I nuovi campi verrebbero coperti da una tensostruttura e, in tal senso, bisognerebbe spendere circa 25mila euro a campo e tra i 180mila e i 240mila euro per la copertura. Spogliatoi, reception e bar, invece, esistono già. Messo in chiaro il progetto, De Vecchis chiede al sindaco che piani abbia per migliorare la sostenibilità economica della piscina comunale e se abbia intenzione di dare seguito all’iniziativa presentata tre mesi fa. Invece nel quartiere Europa, e precisamente lungo il tratto di arenile libero di zona, potrebbe attuarsi una rivoluzione. Questo ampio segmento, in base al piano spiaggia, non può accogliere eventi di lunga durata, perché qualsiasi attrezzatura o arredo può restarvi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Una disposizione, quest’ultima, che ha costretto il comune a trasferire la beach arena dalla spiaggia al campo ‘Rodi’. Gli uffici quindi stanno elaborando una modifica al piano che consenta al comune di attrezzare la spiaggia per spettacoli ed eventi lunghi: appuntamenti che potrebbero durare anche l’intera estate. Per la nuova beach arena, infine, si continua a parlare di tensostruttura: la realizzazione di una copertura, però, sarà appannaggio del futuro gestore, che verrà individuato tramite apposito bando.

Giuseppe Di Marco