Campionati di pattinaggio: un fine settimana a rotelle

Maratonina dei Fiori, Gran Fondo, Triathlon e ora i Campionati italiani di pattinaggio su strada: che la riviera delle palme si prestasse agli eventi sportivi era ovvio, ma la primavera 2023 è stata letteralmente occupata da manifestazioni che richiamano atleti professionisti ed appassionati a praticare attività all’aria aperta. Il prossimo sarà quindi un fine settimana tutto dedicato agli sportivi con casco e rotelle, vista l’organizzazione messa in piedi dal vertice comunale in collaborazione con l’associazione ‘Pattinatori Sambenedettesi’. La competizione, che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 maggio presso la pista ‘Teresa e Pietro Merlini’ dell’Agraria, vedrà la partecipazione di circa 350 atleti. E molti altri visitatori, come sostengono gli organizzatori della manifestazione, arriveranno in massa per vedere la riviera delle palme. Il tutto è stato presentato ieri mattina in sala consiliare, non senza un filo d’ironia. "L’evento non prevede la chiusura del lungomare – ha esordito l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – La nostra intenzione è di dare risalto a tutte le discipline sportive, con vari appuntamenti che avranno luogo a San Benedetto da qui a settembre. L’accoglienza di tutti gli atleti, staff e famiglie avrà senz’altro un risvolto turistico importante. Speriamo che questi eventi siano strumenti destagionalizzanti". Annoverando anche i pattinatori, si prevede l’arrivo di almeno 700 visitatori esterni, perlopiù concentrati in tre strutture ricettive della riviera. Ad esprimere soddisfazione è anche quello che rappresenta, in questo ambito, il partner storico del comune.

"Da anni organizziamo manifestazioni di ogni livello - commenta Romolo Bugari, presidente dell’associazione ‘Pattinatori Sambenedettesi’ - già sei edizioni del Campionato Italiano, un Europeo e un Mondiale. Il mio personale ringraziamento va all’amministrazione comunale per il supporto che ci ha concesso: la collaborazione che abbiamo imbastito negli anni è sempre stata di altissimo livello". Il successo della manifestazione, comunque, va ben oltre il numero di prenotazioni che riceveranno gli hotel del litorale piceno: "Questo – continua Bugari – è uno degli eventi che permetteranno al commissario tecnico della nazionale di pattinaggio di valutare gli atleti da portare negli Europei di luglio e nei Mondiali successivi. Il percorso è collaudato ed è probabilmente il più bel circuito al mondo: in questo si esibiranno le tre maggiori categorie, ovvero la juniores, la seniores e la master, ovviamente sia maschile che femminile".

Lo sport è uno dei settori chiave di questa amministrazione: entro fine maggio il comune dovrebbe terminare la nuova beach arena al campo ‘Rodi’, in modo che vi si possa disputare la tappa sambenedettese della Coppa Italia di soccer su sabbia.

Giuseppe Di Marco