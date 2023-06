Campionati giovanili: prime medaglie Il baby Ranalli regala l’oro a Solestà

Prime medaglie per i sestieri ascolani alla 24esima edizione dei Giochi giovanili della bandiera, kermesse promossa dalla Fisb, che si concluderà oggi con le ultime gare. A salire sul podio, in mattinata, è stato il sestiere di Porta Solesta’. Nel singolo Esordienti lo sbandieratore Francesco Ranalli, di soli nove anni, si è laureato campione d’Italia. Quinto, nella stessa specialità e nella stessa categoria, l’altro solestante Paolo Cecchini. Altra medaglia gialloblú nel singolo Giovanili grazie al secondo posto di Filippo Giantomassi. Nella medesima gara quinto posto per Ettore Matricardi di Porta Romana. È andato ad un passo dalla medaglia di bronzo, invece, il sestiere di Porta Maggiore: neroverdi quarti nella gara dei musici Under 15. Ascolani male, poi, nella squadra Under 15, visto che nessun sestiere è entrato nella top ten. Nel corso delle gare del pomeriggio, invece, non ci sono state medaglie per i sestieri della Quintana.

Oggi spazio al gran finale. Dalle 8.30 gareggeranno le squadre e i musici Giovanili a Piazza Arringo, dopo che le gare di ieri si sono svolte al palazzetto di Monterocco causa maltempo. Sempre questa mattina, ma a piazza del Popolo, alle 9 si svolgerà la gara del singolo Under 15. Insomma, dopo l’oro e l’argento ottenuti ieri da Porta Solestá c’è ancora la possibilità di arricchire e rimpinguare il medagliere per i sestieri ascolani. Al di là dei risultati ottenuti sul campo, però, per i baby sbandieratori e baby musici della Quintana la vittoria più grande è stata quella di esibirsi su un palcoscenico nazionale e rompere il ghiaccio nei campionati giovanili. Anche nel prossimo weekend ad Ascoli saranno di scena le bandiere. Tra sabato primo luglio e domenica 2, infatti, nell’arena di piazza Arringo si disputerà il Palio cittadino per sbandieratori e musici. Sabato sono in programma il singolo e la piccola squadra, domenica invece la coppia, la grande squadra e i musici.

Matteo Porfiri