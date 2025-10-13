Campionati nazionali di marcia, invasione di sportivi a Grottammare

Il lungomare di Grottammare, baciato dal sole e da una temperatura estiva ha ospitato i campionati italiani di marcia per le categorie Allievi e Allieve sulla distanza dei 10 Km e per la finale del Trofeo nazionale di marcia cadetti e cadette. Una festa del tacco e punta intitolata Pietro Pastorini, scopritore di talenti, scomparso poco più di un anno fa che ha visto ai nastri di partenze circa 300 atleti di società provenienti da tutta Italia. Nella categoria Allievi c’era attesa per il lombardo Nicolò Vidal trionfatore nei 5000 di marcia al Festival olimpico della gioventù europea di Skopje, e per la toscana Valentina Adamo a caccia del terzo titolo tricolore consecutivo, dopo lo splendido argento all’Eyof in Macedonia del Nord, ma l’impresa della ragazza dell’atletica Livorno non è riuscita. La Adamo, giunta al traguardo con il tempo di 50’,06", è stata preceduta dalla romagnola Beatrice Palmanori (Atl Lugo) che ha chiuso con il tempo di 47’,28". Ottimo terzo posto per l’ascolana Giulia Ferri dell’Asa Ascoli con il tempo di 50’41". Buono il 7° posto di Margherita Discepoli della Stamura Ancona. Il titolo tricolore nella categoria Allievi è andato, nel rispetto del pronostico, al lombardo Nicolò Vidal (Bosisio Masciago) tempo 43’,32" che ha preceduto il toscano dell’atletica Grosseto Riccardo Rabai tempo 54’,58" e il siciliano della Dil Milone, Ettore Corsaro. Nella 6 Km Cadetti ha vinto Cristian Cecchetto (Atl. Vicenza) con 20’,56", che ha preceduto Davide Sorressa (Atl. Acquaviva) 20’56" e Samuale Fiorentini (Atl Lanuvion) 27’,59, al sesto posto Nicolò Santoni (Atl. Osimo) 28’,24". Nella 4 Km femminile cadette, ha vinto la lombarda Caterina Carissimi su Virginia Neri (Atl. Firenze) e Maria Cecilia Potrandolfo della Puglia.

Marcello Iezzi