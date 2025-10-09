Campionati nazionali di marcia, un’altra domenica di sport

Il lungomare di Grottammare domenica prossima sarà di nuovo teatro del campionato nazionale di marcia individuale per le categorie Allievi e Allieve e per l’assegnazione del Trofeo delle Regioni riservato alle categorie giovanili, organizzato dal centro marcia Solestà di Ascoli, Deus ex machina Vincenzo Ferretti, un’icona dello sport ascolano. Ospite d’onore l’olimpionica Antonella Palmisano (foto), madrina della manifestazione. Sarà assegnato il 53esimo Trofeo Serafino Orlini, il 19esimo Trofeo Simona Orlini e il 7mo Trofeo città di Grottammare. Alla presentazione dell’evento, oltre al sindaco Alessandro Rocci, il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti e al presidente del Centro marcia Solestà Vincenzo Ferretti, i vertici regionali di Fidal e Coni. Ferretti ha portato i saluti di Tina Orlini ed ha espresso gratitudine alla città di Grottammare che da 18 anni ospita la manifestazione. Il sindaco ha evidenziato l’importanza della manifestazione, mentre il consigliere Giannetti ha auspicato di portare a Grottammare eventi sportivi di rilevanza. Fabio Romagnoli, presidente Fidal Marche, ha evidenziato la collaborazione tra le istituzioni, indispensabili per dare opportunità di crescere a tutti i giovani attraverso i messaggi positivi che genera lo sport e per far conoscere il territorio. Romagnoli ha poi espresso soddisfazione per il secondo posto delle Marche, ai campionati di atletica leggera ed ha invitato tutti a lavorare per i giovani. "Eventi come questi richiedono un importante gioco di squadra – ha affermato Fabio Luna, presidente regionale del Coni – Determinante la collaborazione del comune di Grottammare e del presidente Ferretti per raggiungere certi obiettivi". Attesi circa 300 atleti da tutta Italia. Presenti il vice presidente Fidal Mauro Ficerai, Giovanni Ferrari collaboratore del centro Marcia di Ascoli e Carlo Sebastiani delegato provinciale dei Giudici.

Marcello Iezzi