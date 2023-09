Campionati nazionali, pioggia di medaglie per l’Asd Roller

La Asd Roller Cento pattinaggio artistico di Centobuchi ha partecipato al Campionato Nazionale Aics di Misano ed ha conquistato ben due medaglie d’oro con Giusy Traini e Vittoria Gaspari e due medaglie d’argento con Stefano Scafi e Sofia Celletti. Ottimi piazzamenti nei primi otto posti anche per: Mariagiulia Capocasa, Lucilla Tuccini, Sofia Cappella, Giorgia Ceccarelli, Giorgia Scafi, Elenoire Antonini e Nicoletta Gagliardi. Molto bene anche: Giulia Capecci, Giada Lazzari, Asia Fioravanti, Francesca Sofia Perna, Giulia Gabrielli, Maria Cecilia di Buonnato, Ilenia Foschi, Nicole Ottaviani, Sara Bracciani. Soddisfatte le allenatrici Sara Straccia e Valentina Oddi per i successi ottenuti in quest’anno sportivo. Un ringraziamento speciale all’Amministrazione comunale di Monteprandone in particolare al sindaco Sergio Loggi, all’assessore Christian Ficcadenti e al consigliere delegato allo sport Marco Ciabattoni, per il sostegno alle atlete e al loro percorso sportivo. Concluso questo campionato la Asd Roller Cento è pronta ad iniziare un altro anno con la ripresa delle lezioni lunedì 11 settembre nelle sedi di Centobuchi e Martinsicuro e dal 1 ottobre nella sede di Folignano. Info 3481701531