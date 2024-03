Campionati regionali di nuoto

Domani e domenica 17 marzo la città di Grottammare sarà sede di un’importante competizione a livello regionale di nuoto. Nell’impianto natatorio ’Grottammare Piscine’, si svolgeranno i campionati Regionali invernali Fin Marche di nuoto categoria esordienti A e B. Vi parteciperanno tutti gli atleti delle squadre marchigiane, maschi nati dal 2011 al 2014 e femmine nate dal 2012 al 2015, che hanno conseguito, durante le prime 4 tappe delle fasi provinciali svolte in un tempo limite pari o inferiore ai tempi limite fissati dal comitato regionale Marche per la partecipazione ai Campionati Regionali Invernali Esordienti. L’associazione sportiva dilettantistica Delphinia Team Piceno sarà presente con ben 20 atleti, dieci per ciascuna categoria guidati dai tecnici: Francesca Mostardi, Raffaele Camaioni e Paolo Iucci. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai giovani atleti, ma anche dagli allenatori e dalla società organizzatrice dell’evento.