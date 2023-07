Campionati regionali di nuoto, il ventenne Riccardo Brancadori conquista la medaglia d’oro

Il nuotatore Riccardo Brancadori, ventenne, di Ripatransone, del team Delphinia Picena di Grottammare, ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità regina "Il frangente" nella categoria assoluti. I campionati regionali "Ocean" per nuoto salvamento, si sono svolti a Civitanova Marche nelle diverse specialità Surflifesaving.

Un successo importante che va ad aggiungersi a quelli già ottenuti da inizio stagione. Nei campionati regionali invernali svoltesi il 22 gennaio scorso, Brancadori ha collezionato ben 7 medaglie d’oro ed una d’argento. Il 26 marzo, nella piscina comunale de L’Aquila, dove si è svolta la settima edizione del Trofeo nazionale Rescue, ha disputato due gare conquistando due ori, nei 200 m. ostacolo e nei 100 m. con manichino pinne e torpedo. Il 6 maggio ai Campionati regionali estivi di categoria e assoluti, svoltesi nella piscina comunale di Ascoli, Brancadori ha conquistato 7 medaglie d’oro e una di bronzo.

A questi risultati va aggiunta la medaglia di bronzo ai campionati italiani di Rimini nei 50 metri pinne e la convocazione della Federazione Nuoto Marche come testimonial in un incontro che si è tenuto in Regione con l’assessore allo Sport Chiara Biondi, il consigliere Marco Ausili e il presidente del Coni Marche Fabio Luna.