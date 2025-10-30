Campionato europeo della montagna: le premiazioni

Le cento torri, ancora una volta, capitali dell’automobilismo. Nel calendario degli eventi legati ad ‘Ascoli Città Europea dello Sport 2025’, infatti, figurano anche le premiazioni del Campionato Europeo della Montagna. L’appuntamento è in programma per sabato sera ed è prevista anche la presenza della Commissione internazionale Fia e di ben 12 delegazioni europee. Con la collaborazione dell’amministrazione comunale ascolana, l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo ed il Gruppo Sportivo dell’Ac di Ascoli, la città si appresta ad ospitare un evento straordinario. Venerdì ci saranno le riunioni tecniche mentre la serata di sabato sarà dedicata alla premiazione ed alla passerella dei piloti protagonisti dell’Europeo 2025. L’appuntamento sarà al Ventidio Basso e vedrà il coinvolgimento del pubblico che potrà accedere gratuitamente previa prenotazione presso il Gruppo Sportivo o la sede dell’Automobile Club. A presentare sarà Camilla Ronchi, giornalista di automobilismo, che sarà affiancata per i dettagli di riferimento locale da Pierluigi Terrani. In apertura non mancherà una breve ma doverosa commemorazione di Enzo Osella, il noto costruttore di Formula 1 e di vetture sport prototipo, queste ultime grandi protagoniste delle cronoscalate. Durante la serata e verrà proiettato un video-documentario realizzato da Paolo Prosperi, regista della serata. Esibizioni musicali tratteggeranno anche la parte dedicata ai piloti premiati tra il giusto mix di luci e musica. A tal riguardo indichiamo i piloti protagonisti della stagione 2025. Categoria I: 1° Antonino Migliuolo "O’Play" (Italia); 2° Luis Antonio Penido Lopez (Spagna); 3° Matija Jurisic (Croazia); 4° Grzegorz Rosalski (Polonia); 5° Milovan Vesnic (Serbia); 6° Marek Rybnicek (Rep. Ceca); 7° Reto Meisel (Svizzera): 8° Karol Krupa (Polonia). Categoria II: 1° Christian Merli (Italia); 2° Fausto Bormolini (Italia); 3° Kevin Petit (Francia); 4° David Dedeck (Rep. Ceca); 5° Joseba Iraola Lanzagorta (Spagna); 6° Sebastien Petit (Francia); 7° Karel Berger (Rep. Ceca); 8° Lukas Studeny (Rep. Ceca). Ladies Cup: 1^ Tereza Machova (Rep. Ceca).

Matteo Porfiri