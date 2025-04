Campionato regionale di pattinaggio:: "C’è un grande livello"

Scenderanno in pista 150 atleti, in rappresentanza di 20 società, domani (alle 14.30) e domenica (8.45-12.30 e 15-18.30), con ingresso gratuito, alle gare per il Campionato Regionale Uisp di Pattinaggio Artistico a Rotelle delle specialità Free Skating, Coppie Artistico e Solo Dance, organizzati dalla Diavoli Verde Rosa di San Benedetto scelta dal Presidente Comitato Regionale Marche della Uisp, Rodolfo Annibalini, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e con il contributo del Comitato Territoriale Uisp di Ascoli.

"Questo campionato è di alto livello, ed è quello che stiamo proponendo negli ultimi anni. Dall’inizio del 2025 si tratta del terzo evento di pattinaggio, ed è un crescendo per la città", ha sottolineato l’assessore allo sport Cinzia Campanelli alla presentazione.

"Questo evento rappresenta anche un’occasione per celebrare passione, dedizione e spirito di aggregazione che animano il nostro movimento, che promuove lo sport in tutte le sue sfaccettature: abbiamo scelto San Benedetto ritenendoa idonea", è stato il commento di Elio Costantini, Segretario Uisp Territoriale di Ascoli, di concerto con il presidente territoriale e vice regionale Uisp, Daniel Ficcadenti, mentre la neo eletta Responsabile territoriale per il pattinaggio, Sara Straccia ha invitato tutti gli appassionati di sport a partecipare all’evento, che oltre ad offrire la presenza delle massime eccellenze marchigiane vedranno in pista anche atleti al loro primo approccio in gara.

Stefania Mezzina