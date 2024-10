Campioni di marcia a Grottammare. Ecco chi sono i 300 atleti in gara

Una parata di campioni e di personalità ai campionati Italiani di Marcia, categoria Allievi della 10 chilometri, disputatesi domenica sul lungomare di Grottammare. Sul podio più alto due azzurri che hanno dominato agli Europei under 18 in estate. L’evento allestito dal Centro Marcia Solestà di Ascoli Piceno, con il responsabile organizzativo Vincenzo Ferretti, ha visto in gara circa 300 atleti. Duello appassionante nella categoria maschile, tra Alessio Coppola (Trieste Atletica), vincitore della gara e il16enne Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), bronzo europeo, secondo classificato. Terzo posto per un altro lombardo, Diego Raso (Azzurra Garbagnate Milanese), poi due atleti al primo anno di categoria come Giuseppe Marchionno (Pol. Tethys Chieti) e Vinicio Sonni (Fiamme Gialle Simoni). Sviluppo diverso nella prova femminile con l’assolo di Serena Di Fabio (Pol. Tethys Chieti), medaglia d’oro in estate nella rassegna di Banska Bystrica, in Slovacchia, con oltre due minuti di vantaggio sull’emiliana Francesca Buselli (La Fratellanza 1874 Modena). Terzo gradino del podio per la veneta Laurentia Mereuta (Atl. San Bonifacio-Valdalpone). Per le Marche è da sottolineare il settimo posto di Sofia Tomassoni (Cus Macerata), undicesima Giulia Ferri (Asa Ascoli Piceno) e 27esima Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona).

Assegnato il 52esimo Trofeo Serafino Orlini dedicato agli under 18 che premia la Lombardia, nel 18esimo Trofeo Simona Orlini riservato a cadetti e ragazzi svetta la Puglia, il sesto Trofeo Città di Grottammare va ai baresi della Fiamma Olimpia Palo del Colle. Proclamati i vincitori dei Campionati di società allievi con i successi di Fiamme Gialle Simoni al maschile e Amatori Atletica Acquaviva al femminile Presenti all’evento il sindaco Alessandro Rocchi e il consigliere comunale con delega allo sport Nicolino Giannetti, insieme al neoeletto presidente del Comitato regionale FIdal Marche, Fabio Romagnoli, e al consigliere federale Simone Rocchetti, con gli organizzatori del Centro Marcia Solestà capitanati da Vincenzo Ferretti e la Fondazione Simona Orlini Onlus rappresentata da Tina Orlini, Armando De Vincentis, pluricampione italiano e azzurro di lancio del disco.

Marcello Iezzi