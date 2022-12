Campo Rodi, dalla Regione 100mila euro per la Beach Arena

Campo Rodi, arrivano 100mila euro dalla regione Marche per farci la Beach Arena. La richiesta di finanziamenti, inviata mesi fa dal comune di San Benedetto, è stata finalmente accolta da Palazzo Raffaello, che ha destinato all’ente rivierasco quanto serve per far sì che l’ex campo da rugby del quartiere Europa diventi il nuovo punto di riferimento dello sport su spiaggia. Già in primavera il civico 124 di viale De Gasperi decideva di investire 93mila euro per l’inserimento di campi da beach soccer, tennis e volley in una porzione del rettangolo di gioco. L’altra metà, invece, veniva adibita a parcheggio pubblico. Una soluzione che il comune sambenedettese era costretto ad adottare per l’impossibilità di allestire nuovamente la beach arena nel tratto di spiaggia pubblica di fronte all’ex camping. Tale divieto, peraltro, è sancito nel piano spiaggia comunale e ribadito da una serie di missive regionali. Il fatto è che, sulla spiaggia libera del lungomare centrale, qualsiasi arredo e installazione può rimanere sull’arenile solo per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive: la cosa metteva non poco in difficoltà l’amministrazione Spazzafumo, soprattutto perché, oltre al tradizionale campionato, la Samb Beach Soccer ha sempre svolto sulla beach arena anche gli allenamenti. Pertanto l’ufficio sport, dietro indirizzo dell’assessore Cinzia Campanelli, riusciva a mettere sul piatto un’alternativa valida per fare sport su sabbia, ma non per le gare ufficiali di soccer, per via delle tempistiche ristrette. A metà maggio veniva quindi licenziato uno studio di fattibilità per un complesso temporaneo per il gioco del beach volley e beach soccer con annesso parcheggio pubblico nell’area del campo Rodi. La giunta stanziava quindi 93mila euro per un’opera da realizzarsi in due stralci: il primo prevedeva la sistemazione dello spazio, la realizzazione di due campi di beach volley e beach soccer, nonché l’allestimento del parcheggio; il secondo contemplava invece la realizzazione di spogliatoi e di una zona coperta di ristoro all’aperto, il potenziamento dell’illuminazione e la creazione di un nuovo ingresso.

L’attuazione del progetto veniva dunque legata al reperimento dei fondi nel bilancio comunale, ma nel contempo l’ente chiedeva alla regione un finanziamento adeguato, per non trovarsi nella stessa situazione nel 2023. L’intenzione attuale è, quindi, di utilizzare i fondi a disposizione per fare una vera e propria arena per la squadra sambenedettese di soccer su sabbia, che milita nella massima serie. Oltre a ciò, l’idea è di inserire nel complesso anche una tensostruttura per consentire l’attività sportiva anche nei mesi freddi.

Giuseppe Di Marco