Campo scuola, regalo di Pasqua: "Il 22 aprile ripartono i lavori, ora avanti tutta con le iniziative"

Assessore Nico Stallone, allora ci siamo davvero? Stanno per ripartire i lavori al campo di atletica? "Sì, finalmente sì. Partiranno il 22 aprile e ci hanno comunicato che, maltempo permettendo, serviranno un paio di mesi".

È stato un lungo travaglio. "Purtroppo sì, perché doveva essere il fiore all’occhiello di ’Ascoli città europea dello sport’ e invece abbiamo rischiato tantissimo. Al di là del ritardo che c’è, potevano esserci davvero tempi lunghissimi e la legge non ti mette nelle condizioni di aiutarti per paura degli appalti. Ma ora siamo al rettilineo finale. Sono felice per due ragioni".

Quali? "Innanzitutto per la scelta politica di rifare la pista dopo 35 anni, poi proprio per non aver litigato con la ditta. La mediazione è stata fondamentale. Così avremo nuovamente una pista importante per la nostra atletica ma anche un polmone per la città. Vogliamo che torni fruibile per tutti, che sia un luogo di benessere come lo è stato in passato".

Come sta andando questo anno di ’Ascoli città europea dello sport’? "Siamo partiti molto bene: ci sono più di 160 manifestazioni e stiamo rispettando la tabella, divisa in trimestri. Nel primo abbiamo rispettato tutto quello che avevamo messo nel calendario, fatta eccezione per due cose: una manifestazione rinviata al secondo trimestre e l’intitolazione della sala di lotta a Emidio Lazzarini. Purtroppo è morta la figlia e non era il momento, lo recupereremo".

Quali sono state le iniziative principali? "Mi piace sottolineare il progetto dei corsi Blsd, un retraining di tutti gli allenatori per l’utilizzo del defibrillatore: su 240 ne abbiamo già formati 120, per noi è un motivo d’orgoglio. A questo abbiamo anche abbinato il primo Forum Mondiale delle best practices con il primo soccorso sportivo. Una esigenza nata dopo i casi dei calciatori Cataldi e Bove dove si è visto che di solito il primo soccorso è di un compagno di squadra che è il primo ad arrivare, e deve essere preparato per evitare di fare danni come rottura della mascella, o anche peggio. Per questo tutto gli atleti dai 16 anni in su, che frequentano i campi comunali, dovranno avere una specie di patentino che rilasceremo a seguito della frequentazione di un corso di primo soccorso specifico per il mondo dello sport. Punteremo su formazione e cultura".

Cosa bolle in pentola? "Tantissime iniziative, dal passaggio del Giro d’Italia alle Ascolimpiadi, quindi i talk con personaggi delo sport. Vogliamo poi mettere al centro il messaggio dei valori dello sport: abbiamo iniziato con Bortuzzo, è stato un incontro molto edificante insieme ai ragazzi delle scuole. Ha trasmesso davvero la forza dello sport, quella invisibile di chi reagisce. E poi spazio ai nostri testimonial".

Chi sono? "Vagnozzi e Orsolini. Non potevamo sceglierli migliori. Ma anche i tantissimi sportivi che hanno dato e continuano a dare lustro alla nostra città. A giorni ci sarà il secondo manifesto della ’storia continua’ con i vari Giantomassi, Ceci, Iachini, Brutti, Travaglia e così via. Continuiamo a dare spazio a chi ha fatto la storia e a chi la sta facendo. Un modo di ringraziare i nostri sportivi. Questa città, oltre alle torri e al travertino, ha nel suo Dna anche tanto sport e sono orgoglioso di essere assessore in questo settore".

E poi c’è il discorso impiantistica. "Detto del campo scuola, entro fine maggio partiranno i lavori alla Curva Sud e in questo mese consegneremo il palavolley. Procedono poi a ritmo importante i lavori del velodromo che speriamo di terminare per la fine dell’estate. La settimana prossima arriveranno ad Ascoli 70 studenti universitari dagli Usa e faranno una full immersion nella cittadella dello sport. L’obiettivo è buttare giù un campus sportivo modello americano. Poi ci lavoreremo con l’università e cercheremo i fondi. Iniziamo a mettere le basi".