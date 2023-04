Campo sportivo e strade: "Ora partono i cantieri"

La primavera porta con sé un carico di novità per il comune di Maltignano. A breve, infatti, partiranno alcuni interventi molto attesi sul territorio, visto che i lavori sono stati già assegnati dall’amministrazione guidata dal sindaco Armando Falcioni. A cominciare, ad esempio, dalla riqualificazione dello storico campo sportivo di via Faraone, quello in cui fino a qualche anno fa si correva il Palio cavalleresco. "Verrà realizzato un manto in erba sintetica e provvederemo anche al rifacimento degli spogliatoi – spiega il primo cittadino –. Il progetto, poi, prevede anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e collegheremo la struttura con la vicina scuola media attraverso un percorso pedonale. Si tratta di un campo sportivo che vogliamo riconvertire, appunto, e l’intervento prenderà il via al più presto. Complessivamente, il costo dell’opera ammonta a circa un milione di euro e, successivamente, valuteremo se affidarlo in gestione a qualche associazione del territorio". Sempre nel corso delle prossime settimane, poi, cominceranno i lavori di rifacimento di alcune strade comunali che versano, al momento, in condizioni disastrate. "Abbiamo ottenuto fondi, a tal proposito, pari a 350mila euro – conferma il sindaco Armando Falcioni –. Interverremo soprattutto in via Mediana Inferiore, via Pincerite e in un tratto di via Molino. Si tratta di contributi a fondo perduto, ottenuti mediante il Pnrr". Infine, sempre per quanto riguarda Maltignano, sono stati assegnati i lavori per il consolidamento del versante nord di via Tronto, allo scopo di mitigare il rischio idrogeologico. "In questo caso sono stati concessi 950mila euro – conclude il primo cittadino – e l’intervento partirà subito".

Matteo Porfiri