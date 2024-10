L’assessore Stallone: “Sul camposcuola trovato l’accordo, pronto in 3 mesi”

Ascoli, 4 ottobre 2024 – Assessore Nico Stallone, proprio in questi giorni pare essersi sbloccata la situazione relativa alla pista di atletica del campo scuola. Ci può dire di più in merito?

“Sì, sono contento che siamo riusciti a sbloccare la pista di atletica con la firma dell’accordo con il subappaltatore dei lavori. L’intervento previsto dovrebbe riprendere entro 15 giorni per poi essere ultimato entro 3 mesi. In questo, come amministrazione, siamo stati lungimiranti nel decidere di non andare in causa con la ditta che si era aggiudicata l’appalto. Ciò infatti ha permesso all’Arengo di evitare il rischio di vedere l’impianto chiuso per oltre un’annata. Ora così potremo finalmente avere un tracciato in grado di consentire all’Asa di continuare ad eccellere a livello nazionale nell’atletica”.

Qual è invece la situazione attuale del palavolley?

“Il palavolley sarà consegnato per la fine di ottobre. Qui siamo giunti alla volata finale. Di recente c’è stato un incontro con il commissario Castelli e ci sarà la possibilità di completare altre due strutture sportive all’interno della Cittadella dello sport. A breve aspettiamo novità anche per quanto riguarda il velodromo di Campolungo. La Soprintendenza ha affidato l’incarico ad un’esperta in beni archeologici che sta valutando il sito. Ci auguriamo chiaramente di ricevere presto il nullaosta per riprendere i lavori secondo il programma stabilito”.

Il 2025 sarà un’annata particolarmente importante, cosa bolle in pentola?

“Stiamo elaborando proprio in questo momento il programma delle tante manifestazioni ed iniziative che metteremo in campo in occasione della città europea dello sport. Tratteremo anche tanti aspetti con dei mental coach e avremo dei convegni incentrati su benessere e salute della persona. A tutto questo aggiungeremo momenti culturali di spessore con personaggi famosi del mondo dello sport, presentazione di libri”.

Ci sono novità per quanto riguarda l’ex area Zannoni-Agostini?

“Questa diventerà il quartier generale dell’Atletico Ascoli e da tempo stiamo ragionando anche sulla possibilità di realizzare nuovi campi da basket, baseball e rugby”.

Le prossime manifestazioni in programma?

“Stiamo preparando l’ormai storica mezza maratona. A novembre ci sarà la prima edizione di una gara di enduro e mountain bike, mentre entro l’anno si lavora per portare qui una competizione legata al trial, anche grazie al supporto del campione italiano Marco Nardinocchi”.

Qual è la scommessa personale da vincere?

“Il mio sogno è arrivare al totale completamento della cittadella dello sport ‘Carlo Vittori’, portandola a diventare un campus americano dove potranno gravitare oltre mille atleti. Lo immagino dotato di un prato all’inglese. Ci sarà un collegamento del campo scuola con la piscina e il Palabasket mediante la creazione di un percorso vita che costeggia la struttura. Questa zona della città metterà insieme karate, pugilato, judo, lotta, mma, tiro con l’arco, calisthenics, arrampicata, pallavolo, atletica. Tutto unito a basket e piscina con servizi annessi e video sorveglianza”.