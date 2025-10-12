Camposcuola rinnovato. Inaugurazione con Abodi:: "Gli agonisti ci si allenano"

Il ministro dello sport Andrea Abodi tornerà sotto le cento torri. La sua visita avverrà il 22 novembre e, per l’occasione, sarà inaugurato il rinnovato camposcuola Bracciolani. Un’ulteriore tappa, dunque, nell’anno in cui Ascoli è ‘Città Europea dello Sport’. L’impianto, ormai da un paio d’anni, era in fase di riqualificazione. Per lungo tempo, però, i lavori sono rimasti fermi, probabilmente a causa di alcuni problemi avuti dalla ditta incaricata. Il Comune, poi, è intervenuto facendo la voce grossa, sbloccando così un cantiere che era bloccato e che aveva suscitato anche diverse polemiche da parte dell’opposizione e degli utenti della struttura. "L’Asa si sta già allenando nella nuova pista di atletica leggera – conferma l’assessore allo sport Nico Stallone –. Anche la Libero Volley sta già svolgendo le proprie attività nel palazzetto ristrutturato proprio nei pressi della ‘cittadella’ del camposcuola. I lavori sono ripartiti a settembre e ora stiamo regolarizzando gli ultimi passaggi necessari a permettere l’utilizzo dell’impianto a tutti gli ascolani. Ora ci si allenano solo gli agonisti, ma dai prossimi giorni probabilmente riusciremo a garantire l’accesso anche agli amatori e a tutti gli interessati. In merito alla pista – prosegue Stallone -, non possiamo negare il fatto che ci siano stati dei ritardi nel cronoprogramma dei lavori. Ma tengo anche a precisare che siamo riusciti a rifarla dopo un’attesa durata 35 anni. Insomma, possiamo dire che come amministrazione comunale abbiamo promosso un intervento importante e c’è grande soddisfazione".

Il Comune, intanto, ha partecipato a un bando regionale per la riqualificazione e l’ampliamento del parco di Via dei Narcisi, a Monticelli. "In quell’area c’è già un campo da calcetto – spiega l’assessore Stallone –. Affianco, però, è nostra intenzione realizzare un campo di calciotto in terreno sintetico. Insomma, in questo modo quel parco si trasformerebbe in un piccolo impianto sportivo a servizio di una delle zone più abitate del quartiere più popoloso della nostra città".

Intanto, prosegue il programma di iniziative promosse nell’ambito di ‘Ascoli città europea dello sport’. Ieri, sul fronte della convegnistica medico-scientifica, al palazzo dei Capitani si è svolto l’incontro sul tema ‘Intelligenza artificiale: la nuova alleata di sport e fair play’. Seguiranno, a breve, altri convegni su mental coaching e psicologia applicata allo sport, medicina, alimentazione e controlli medici per l’attività sportiva. "Un impegno concreto per promuovere la cultura dello sport come benessere, prevenzione e crescita personale", conclude l’assessore Stallone.

Matteo Porfiri