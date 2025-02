Canarini zitti,. Silva esulta:: "Noi in forma"

Non parla nessuno nel post gara in casa Fermana, taccuini che rimangono inesorabilmente vuoti per scelta della società. Non è il momento di parlare evidentemente. Arriva invece Massimo Silva, tecnico del Notaresco e lo scorso anno a Fermo alla guida della Primavera per tre mesi: "Non avevo mai fatto i ragazzi ma venivo a vedere la Juniores Nazionale allenata dal mio amico Pino Murgia. Poi fui chiamato a guidare la Primavera per tre mesi e accettai. Bella esperienza, ottenemmo anche la salvezza, con alcuni bravi ragazzi e con i dirigenti si creò un bel rapporto, mi ha fatto piacere rivederli oggi". Sulla gara la soddisfazione è tanta: "In settimana la squadra mi era sembrata molto in forma e lo hanno confermato oggi. Il gol del pari mi ha messo un po’ di timore ma poi abbiamo aggiunto peso con Kapnidis".