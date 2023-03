Cancellati i debiti residui per importi sotto a mille euro

Approvata all’unanimità la delibera sull’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione per il periodo relativo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. "Questa delibera è molto importante dal punto di vista sociale – sostiene Dario Corradetti, assessore al bilancio –. Si tratta di tributi già affidati in quel periodo all’agenzia Equitalia per la riscossione. Parliamo di una scelta che non va ad impattare sul bilancio, costituendo così un risvolto della legge nazionale sullo stralcio delle cartelle. Può accadere a chiunque di trovarsi in una posizione di improvvisa assenza di liquidità. Anche qui andiamo a guardare il bene delle famiglie. Siamo orgogliosi di essere uno dei comuni in grado di poter operare ciò. Per farla c’era necessità di un bilancio sano e solido. Cosa che noi possiamo vantare". Il cittadino o gli utenti non dovranno fare alcuna istanza. Lo stralcio avverrà automaticamente.