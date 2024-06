Canducci: "Protesta giusta. Chiedere conto al Governo"

Non si placa la polemica sul futuro delle concessioni balneari. In riviera, l’opinione pubblica è spaccata fra una categoria fortemente ancorata nelle proprie posizioni e una parte politica che invece vorrebbe avviare al più presto le procedure di evidenza pubblica per riassegnare il demanio marittimo. È di quest’idea Paolo Canducci, che non critica i balneari per aver scritto una lettera aperta ai turisti. Il capogruppo dei Verdi, invece, attacca il governo di destra: "Mi sembra evidente che i balneari si sentano traditi – sostiene Canducci –. Bisogna vedere chi, negli ultimi anni, ha fatto svariate promesse per prendere voti alle elezioni nazionali e poi alle europee, facendo credere che ci sarebbe stato un grande cambiamento in Europa. Chi ha fatto queste promesse li ha lasciati senza certezze, con proroghe brevissime che impediscono di pensare al futuro, senza normare e garantire agli operatori gli investimenti fatti nel corso del tempo. Di tempo ne è stato sprecato molto: si sarebbe potuto individuare una norma per salvare le spese fatte. Il risultato è che oggi ci troviamo con operatori balneari che non possono investire, turisti che hanno un’offerta peggiore e il governo che non sta risolvendo niente. Anzi, forse sta peggiorando la situazione". Va anche detto che, negli ultimi mesi, diversi Tar hanno fatto capire che per la stagione 2024 la situazione resterà immutata, anche se il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha invalidato le proroghe al 31 dicembre 2024. Insomma, anche in ambito giuridico c’è tanta incertezza. "Va ricordato che le sentenze valgono per le parti di quel processo – continua Canducci –. I Tar si sono espressi nei modi più differenti, e quindi ogni pronunciamento si riferisce al caso specifico. Però bisogna ricordare un passaggio fondamentale: il Consiglio di Stato ha ribadito che bisogna mettere a gara le concessioni. La confusione nasce perché la situazione non è stata affrontata dall’organo esecutivo centrale". Nella lettera è percepibile il timore che le aste possano essere vinte dalle multinazionali, anziché dalle piccole imprese familiari di oggi.

"Questa cosa può essere evitata disponendo una disciplina puntuale nell’ambito delle gare – prosegue il consigliere –. Concessioni grandi attirano gli appetiti di grandi investitori: va da sé che, se si trova una formula in grado di garantire il rispetto delle attuali concessioni, questi interessi verrebbero ridotti. Se si concede la libertà di accorpare le concessioni, viceversa, l’interesse può crescere. È importante sottolineare che, in questi anni, le associazioni di categoria hanno fatto il massimo per tutelare gli interessi degli imprenditori. Ma questa protesta va indirizzata al governo, che non ha ancora trovato soluzioni".

Giuseppe Di Marco