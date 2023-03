Canducci: "Servono le zone 30"

"Un grande esempio di civiltà, un piccolo passo verso una città migliore". È con queste parole che Pietro Canducci (Europa Verde) saluta l’approvazione in consiglio della mozione sul miglioramento della sicurezza stradale. "Con questo atto – affermano Canducci e Virginia D’Angelo, entrambi portavoce di Europa Verde – volevamo riportare l’attenzione su un tema molto attuale che sta mietendo vittime su tutto il territorio nazionale, soprattutto fra i più giovani, e che è completamente uscito fuori dai radar dell’educazione scolastica e del lavoro delle amministrazioni: il tema degli incidenti stradali. E’ fondamentale tornare a dare centralità all’educazione stradale nelle scuole, a partire dalle medie, unire alla sensibilizzazione anche una serie di progetti di comunicazione mirata sul rispetto del codice stradale coinvolgendo anche la Polizia locale, ampiamente formata e preparata in tal senso. I consiglieri Annalisa Marchegiani e Paolo Canducci hanno ribadito in consiglio l’importanza di una pianificazione della mobilità che metta al centro la sicurezza degli utenti più deboli, pedoni e ciclisti. Istituire delle zone 30 e completare implementandoli i percorsi ciclabili cittadini devono essere una priorità anche per questa amministrazione. Temi come questo, strettamente connessi a quelli legati alla sostenibilità, al benessere sociale e alla tutela dell’ambiente sono la marca distintiva, fanno parte del dna di Europa Verde che ha la voglia e la forza per poterne tornare a discutere anche a livello locale interagendo con la città tutta e soprattutto con i giovani".