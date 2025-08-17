Cane agonizzante nel capannone invaso dal fumo, l’incendio partito da un camion parcheggiato

Ascoli, 17 agosto 2025 – Momenti di paura oggi pomeriggio nella zona industriale di Ascoli dove un cane è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo aver inalato i fumi provocati da un incendio. L’animale, rinvenuto agonizzante all’interno di un capannone invaso dal fumo, è stato immediatamente trasportato all’esterno e rianimato grazie all’ossigeno somministrato dai pompieri con un autoprotettore.

Il cagnolino si è ripreso dopo l'intervento con l'ossigeno da parte dei vigili del fuoco

Dopo alcuni minuti il cane si è ripreso ed è stato riconsegnato, in buone condizioni, ai proprietari. L’allarme era scattato poco prima delle 13:30 per le fiamme divampate da un camion parcheggiato all’esterno della struttura.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno domato l’incendio e verificato che l’edificio non fosse stato coinvolto. L’unico danno riscontrato, oltre al mezzo bruciato, è stato quello provocato dal fumo all’interno del capannone.