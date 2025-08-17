Cane agonizzante nel capannone invaso dal fumo, l’incendio partito da un camion parcheggiato

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaCane agonizzante nel capannone invaso dal fumo, l’incendio partito da un camion parcheggiato
17 ago 2025
PEPPE ERCOLI
Cronaca
L’animale è stato salvato dai vigili del fuoco grazie alla somministrazione di ossigeno ed è stato riconsegnato, in buone condizioni, ai proprietari

I soccorsi al cane e le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco

Ascoli, 17 agosto 2025 – Momenti di paura oggi pomeriggio nella zona industriale di Ascoli dove un cane è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo aver inalato i fumi provocati da un incendio. L’animale, rinvenuto agonizzante all’interno di un capannone invaso dal fumo, è stato immediatamente trasportato all’esterno e rianimato grazie all’ossigeno somministrato dai pompieri con un autoprotettore.

Il cagnolino si è ripreso dopo l'intervento con l'ossigeno da parte dei vigili del fuoco
Dopo alcuni minuti il cane si è ripreso ed è stato riconsegnato, in buone condizioni, ai proprietari. L’allarme era scattato poco prima delle 13:30 per le fiamme divampate da un camion parcheggiato all’esterno della struttura.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno domato l’incendio e verificato che l’edificio non fosse stato coinvolto. L’unico danno riscontrato, oltre al mezzo bruciato, è stato quello provocato dal fumo all’interno del capannone.

