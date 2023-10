Cane finisce dentro un fossato: salvato dai pompieri

I vigili del fuoco di San Benedetto durante la notte fra giovedì e venerdì hanno recuperato un cane finito in un fossato in contrada Collevecchio, in zona Valle del Forno, ai confini con Acquaviva Picena. Si tratta di un cane meticcio di mezza taglia che la famiglia aveva adottato dal canile comprensoriale e che da qualche tempo era ospite della nuova casa a Centobuchi. Da qualche giorno, però, l’animale si era allontanato dall’abitazione ed aveva fatto perdere le sue tracce. L’altra sera, intorno alle 22,30 qualcuno l’ha notato in fondo al canalone ed ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati dal distaccamento di San Benedetto ed un vigile si è calato in fondo al dirupo con una scala per eseguire il salvataggio dell’animale, che era in preda allo spavento e che, ha anche tentato di azzannare l’operatore. Riportato in superficie, in buone condizioni, il cane è stato accolto dal proprietario.