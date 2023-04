Cane folgorato: multe alla ditta e al Comune di San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto, 13 aprile 2023 – Aveva colpito tutti la morte avvenuta il 26 febbraio scorso a San Benedetto di Byron, un cane molecolare razza labrador rimasto folgorato dopo aver toccato un pozzetto elettrico di un palo dell’illuminazione pubblica.

Si era invece salvato il suo proprietario e conduttore Massimiliano Galletti. Sul fatto sono immediatamente stati avviati gli accertamenti coordinati dalla Procura di Ascoli, eseguiti da polizia giudiziaria, carabinieri della stazione sambenedettese, personale del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale e dai vigili del fuoco. Si tratta di un lavoro in materia di sicurezza con verifiche sul posto e acquisizione documenti relativi ai lavori di manutenzione e sostituzione dei pali dell’illuminazione in via Papa Giovanni XXIII. Le indagini sono ancora in corso ma a quanto trapela avrebbero già portato ad alcuni provvedimenti. Sarebbero state infatti elevate contravvenzioni in materia sicurezza ad un dirigente del Comune di San Benedetto e alla ditta che, in sub appalto, ha svolto i lavori.

Le indagini proseguono per accertare eventuali profili di responsabilità penale anche se va detto che i soggetti in questione nel momento in cui pagheranno le contravvenzioni e si metteranno in regola il reato verrà dichiarato estinto, così come prevede la norma in materia di sicurezza lavoro. Byron ha partecipato negli ultimi dieci anni nell’attività del Soccorso Alpino e dell’Associazione nazionale carabinieri. Tra queste le ricerche delle persone sotto le macerie del terremoto del centro Italia del 2016, nell’omicidio Sarchiè, nelle ricerche dei piloti subito dopo lo schianto dei due tornado avvenuto ad Ascoli nel 2014.

Subito dopo l’accaduto sono stati disalimentati diversi pozzetti elettrici della zona e sono stati effettuati controlli per verificare il livello di sicurezza. Nei giorni successivi il proprietario e conduttore Galletti raccontò al Carlino che durante la tradizionale passeggiata serale ha sentito il cane che guaiva e che si era accasciato su di un lato. "Poiché ci sono le transenne del cantiere, a tutto pensavo meno alla corrente elettrica – ha detto Galletti - Ipotizzavo si fosse intrappolato in qualche filo di ferro e che era dolorante. L’ho preso per capire cosa stesse accadendo ed ho sentito una forte scossa elettrica. Ho subito realizzato e l’ho tirato via con forza. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto".