San Benedetto, cane Labrador muore passando su un pozzetto della rete elettrica cittadina

Il marciapiede di via Giovanni XXIII dov'è avvenuto l'episodio

San Benedetto del Tronto, 27 febbraio 2023 - I Carabinieri stanno lavorando per accertare le cause dell’improvvisa morte di un cane Labrador addestrato, tenuto al guinzaglio dal padrone, mentre camminava sul marciapiede di via Giovanni XIII a San Benedetto. Secondo la prima ipotesi l’animale si sarebbe accasciato, morendo sul colpo, mentre stava passando sopra un pozzetto della rete elettrica dell’illuminazione pubblica.

L’episodio è accaduto in tarda serata, intorno alle 21,30. In quel punto la metà del marciapiede è recintata per la presenza di un paio di cantieri. Il proprietario del cane ha subito dato l’allarme e sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno fatto delimitare l’area interessata e poi un veterinario dell’Ast e i carabinieri della compagnia di San Benedetto che stanno indagando per accertare le cause della morte del cane e le eventuali responsabilità.

La presunta folgorazione del cane, al momento, resta tra le ipotesi più accreditate, ma si dovranno eseguire tutti gli accertamenti data la gravità dell’accaduto. La carcassa dell’animale è stata messa a disposizione per gli accertamenti che saranno eseguiti nelle prossime ore.