Cane morto folgorato: un altarino in sua memoria

I tecnici dell’Istituto Zooprofilattico di Fermo hanno ultimato gli accertamenti su Byron, il Labrador addestrato per le ricerche in superficie, che è stato folgorato in via Giovanni XXIII mentre con il suo conduttore Massimiliano Galletti, passava sopra un chiusino di ghisa di fronte a un palo della luce. Come racconta lo stesso Galletti, il cane dovrà rimanere ancora a disposizione dell’autorità che sta lavorando, con i carabinieri di San Benedetto, per accertare le responsabilità di quanto accaduto. "Di certo il cane è stato folgorato da una violenta scarica elettrica – ricorda Galletti – Quando l’ho visto rantolare a terra sono andato a soccorrerlo ed ho preso la scossa anche io, sono riuscito a strapparlo via da quel punto, ma ormai non c’era più nulla da fare. Byron, oltre che un cane da ricerca era un compagno di vita coraggioso e generoso. Insieme abbiamo compiuto interventi risolutivi di eventi critici anche se in occasione del terremoto del 2016 noi eravamo a un corso di addestramento nel nord Italia, per cui non partecipammo alle ricerche sulle macerie delle località devastate dal sisma". La carcassa di Byron, terminati gli accertamenti sarà incenerita, per cui lo ricorderemo con un altarino che ho realizzato per lui in campagna.

Ma. Ie.