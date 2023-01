Cani, gatti, cavalli e venti trattori: torna la benedizione degli animali

Dalla benedizione degli animali e dei mezzi agricoli alla messa conclusiva, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia ieri si è tornati a festeggiare, in città, Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. Come da tradizione il 17 gennaio segna l’inizio del Carnevale e, per l’occasione, il comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio ha organizzato diversi appuntamenti, iniziati il 14 gennaio scorso e conclusisi ieri con il ritorno della statua, accompagnata dai fedeli in processione, nella chiesa di San Giacomo della Marca nel quartiere di Borgo Solestà. "Quest’anno – dice l’assessore e nuovo presidente del comitato per i festeggiamenti, Massimiliano Brugni – siamo tornati a festeggiare questo grande Santo, protettore degli animali e delle fattorie. Purtroppo molte persone del comitato festeggiamenti non sono più tra noi. Con il loro ricordo nel cuore abbiamo cercato di rendere questa festa sempre più bella e importante, nella volontà di educare i giovani al rispetto di questa tradizione religiosa e civile, molto sentita, del nostro territorio. Il mio pensiero è rivolto al caro amico Mino Manzutto, scomparso lo scorso anno, presidente storico del comitato".

Ampia, come sempre, la partecipazione, ieri, agli appuntamenti che si sono svolti, soprattutto alla benedizione degli animali e dei mezzi agricoli che quest’anno si è svolta in piazza Arringo, e non in piazza del Popolo per evitare il danneggiamento della pavimentazione per via della presenza dei trattori. In tantissimi con i propri animali hanno raggiunto la piazza del municipio, presenti anche persone a cavallo e almeno una ventina di trattori. Ad impartire la benedizione il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri. Al suo fianco erano presenti il parroco di San Giacomo della Marca, don Carlo Lupi, e per l’amministrazione comunale il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Brugni. Come detto, però, i festeggiamenti sono iniziati sabato scorso, al circolo ricreativo Borgo Solestà, con la prima edizione del torneo di briscola a 64 coppie organizzato dall’associazione ‘Futura’ con premi enogastronomici. Domenica, invece, in centro storico, si è svolta con successo la decima rassegna dei canti di questua in collaborazione con il mercatino dell’antiquariato. Ieri, per tutta la giornata era prevista l’ottava cavalcata in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’, mentre dalle 13, in piazza Arringo, è stata esposta la statua di Sant’Antonio. Al termine della benedizione è partita la processione che ha raggiunto la parrocchia di San Giacomo della Marca dove, alle 18, è stata celebrata la messa di chiusura della festa. Alle 20, infine, momento goliardico con la cena di Sant’Antonio.

Lorenza Cappelli