Canna fumaria va a fuoco, pompieri nella casa vacanza

L’incendio della canna fumaria in un alloggio, ha interessato un appartamento estivo che, quindi, per fortuna, era disabitato. L’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto è scattato intorno alle tre della notte fra lunedì e martedì, in via Ristori a Porto d’Ascoli, per opera di un vicino di casa che vedeva il fumo uscire dalle finestre. L’incendio ha interessato una porzione dell’alloggio, ma grazie alla rapidità con cui è stato dato l’allarme e quella dei vigili del fuoco che hanno cercato di limitare i danni che, ad ogni modo, sono sempre di un certo rilievo.

L’intervento è andato avanti fino alle prime ore del mattino per mettere in sicurezza la zona interessata dalle fiamme e per eseguire le verifiche strutturali dell’alloggio. Non è la prima volta che le canne fumarie sono la causa di disastrosi incendi, soprattutto quando si tratta di condotti vecchi che non sono incamiciati con un’anima di acciaio inox, come prevede la normativa. Stavolta invece, il danno è stato circoscritto in poco tempo senza creare situazioni pericolose.