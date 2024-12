Cannabis demonizzata: "Con il ddl a rischio 30mila posti di lavoro"

Stretta sull’uso di sostanze stupefacenti, specialmente quando si è alla guida. La riforma dell’articolo 187 del Codice della strada prevede infatti delle novità in merito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: risultare positivi al test, e non necessariamente essere trovati alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica, sarà sufficiente perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Non sono compresi i consumatori di cannabis terapeutica: nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti, ma una necessaria ponderazione caso per caso, in base allo stato di salute del singolo e alle terapie somministrate".

Alessandro Pavoni è chimico e titolare dell’azienda Delta 9, oltre che socio dell’associazione Canapa Sativa Italia: "Penso che l’attuale tentativo di repressione del governo nei confronti della canapa presenta controindicazioni per un’economia di tipo locale che fornisce 30.000 posti di lavoro. Si stima un giro di affari di oltre un miliardo di euro, considerando l’indotto. Inoltre gli studi scientifici riguardanti la canapa e in particolare il suo fiore e le molecole presenti dimostrano che i cannabinoidi abbondantemente presenti nell’infiorescenza di canapa agricola non risultano psicoattivi, ma sono molecole dalle molteplici proprietà terapeutiche. Pertanto, considerando l’assenza di controindicazioni per questo mercato, valuto l’atto di governo irresponsabile e in contrasto con l’articolo 1 riferito al lavoro. Non si può fermare un’opportunità di questa portata, e lasciare disoccupate migliaia di persone solo per questioni ideologiche" afferma. "Così facendo si favorisce la crescita degli affari illeciti portati avanti dalla criminalità".

Il futuro non sembra roseo per Pavoni: "Il percorso attualmente è ricco di ostacoli, c’è incertezza, si è limitati negli investimenti, e c’è rischio di perdere tutto quello che si è costruito, ma siamo forti e coesi. L’Italia deve fare la sua parte nel mercato della canapa e non può tirarsi indietro, è già pronta per affrontare questa realtà ed essere competitiva anche con i produttori attivi in Europa e nel mondo. A mio avviso la canapa dovrebbe avere riconoscimenti e marchi registrati a seconda dell’area di produzione o della tipologia di derivato alla pari di qualsiasi altro prodotto agricolo senza tutte queste inutili interferenze e limitazioni. In conclusione cito una massima di un grande della storia. La libertà è una sola. Le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti".

Ottavia Firmani