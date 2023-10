Canne in strada e poca illuminazione

I cittadini chiedono alla Provincia più cura per le strade. Sotto accusa la provinciale che risale verso Piattoni, dove per tutta l’estate le canne hanno invaso la corsia costringendo gli automobilisti a manovre a dir poco assurde. I residenti puntano il dito anche su tutta la strada che collega Villa Sant’Antonio a Chiarini, di Castel di Lama, sottolineando che di notte si assistono a corse assurde. Da tempo infatti invitano a trovare delle soluzioni: dei dissuasori di velocità, perché come hanno ribadito più volte la strada taglia il centro urbano e spesso passeggiare lungo i margini o uscire semplicemente di casa si corre il rischio di essere investiti. Polemica anche per il buio calato sulla rotatoria davanti al centro commerciale Firmus a Villa Sant’Antonio di Ascoli, i cittadini si chiedono: "Sulla rotatoria ci sono tantissimi punti luce, che purtroppo rimangono sempre spenti. Non era più parsimonioso metterne pochi ed utilizzarli. Fate un nuovo piano di illuminazione e rendete quel posto sicuro". Davanti al centro commerciale Firmus è ancora buio, eppure quella rotatoria rappresenta un importante snodo di collegamento con la Mezzina, l’Ancaranese, l’Asse attrezzato e lo svincolo del raccordo autostradale percorso di giorno e di notte da tantissimi automobilisti. I cittadini manifestano tutto il loro rammarico che si accompagna con le continue segnalazioni che rimangono inascoltate, la sicurezza stradale è una cosa seria. m.g.l.