Cannella, 2 coni ’speciali’

Il maestro gelatiere Ennio Cannella, e la sua ’Voglia di...’ di San Benedetto, con i suoi tre punti vendita, ha conquistato ancora una volta i 2 Coni della Guida Gambero Rosso Gelaterie d’Italia, che esprime l’eccellenza nel settore. E’ una conferma, quella di Cannella: sono ben sette anni, dal 2019, infatti, che il maestro di lunga esperienza riceve il riconoscimento. "Ancora una volta per me è una grande soddisfazione, – dichiara il maestro gelatiere – chiaramente non mi dispiacerebbe conquistare anche i 3 Coni, alla luce del grande impegno per la ricerca delle materie prime del territorio, tra cui la Mela rosa dei Sibillini. Negli anni siamo riusciti a far si che il gelato gastronomico non sia un contorno del piatto, bensì una materia principale".

Ennio Cannella è anche pioniere di un progetto che vede usare il gelato da parte dello chef, bilanciandolo in una sua creazione, grazie alla sua esperienza, mentre, al contrario Ennio Cannella si trova dal lato inverso. Si tratta di una collaborazione che si è concretizzata con gli eventi denominati ’Gelato salato’, che dal 2018 vede tanti chef del territorio avvicinarsi al mondo del gelato, apprezzando gli obiettivi che il progetto si pone. Eventi che hanno visto l’accostamento anche del pesce, carne formaggi, con gelati al peperone, al rosmarino, all’aglio, all’acciuga, così come ostrica e ventricina, che il cliente ha apprezzato a tal punto che ad ogni fine stagione del ciclo, invoca una nuova edizione. Nella guida 2025, i curatori di Gambero Rosso hanno elogiato proprio la scelta di Cannella verso le materie prime del "territorio, unite alla tecnica e alla passione nell’idea di gelato".

Alla Guida Gambero Rosso ora si è aggiunto l’ulteriore prestigioso riconoscimento per Cannella, inserito nella più antica Guida d’Italia, ’Dissapore’, tra le 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia del 2025. Una vera e propria guida al gelato artigianale attraverso i gusti più buoni e creativi di ogni regione, rigorosamente testate sul campo dalla redazione. Su 39mila gelaterie d’Italia Ennio Cannella e il suo ’Voglia di...’ si piazza 85°.

Stefania Mezzina