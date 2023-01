Canone, per il 2023 aumento record

Comincia male l’anno per i balneari che nel 2023 si troveranno il 25,15% in più di canone sulle concessioni demaniali: già per quest’anno era avvenuto un aumento storico, pari al +7,95%, il più alto mai registrato prima d’ora. Negli anni precedenti, invece, i canoni erano stati leggermente diminuiti del -1,85% nel 2021 e del -0,75% nel 2020. In conseguenza all’adeguamento agli indici Istat, il canone demaniale minimo per il 2023 ammonterà a 3.377,50 euro, mentre fino allo scorso anno era di 2.698,75 euro. Le associazioni di categoria Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti sono già sugli scudi: "L’aumento dei canoni demaniali marittimi per l’anno 2023 è un provvedimento ingiustificato e ingiusto. Ingiustificato perché è più del doppio dell’indice Istat registrato nel 2022 (pari al +11,5%) e più del triplo dell’inflazione (+8,1%). Ed è ingiusto perché esaspera un meccanismo di determinazione dei canoni sbagliato, in quanto non parametrato all’effettiva redditività dell’area oggetto di concessione e disincentivante rispetto agli investimenti per i servizi balneari".