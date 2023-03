Canone unico, c’è la proroga

La Provincia ha prorogato la scadenza per la riscossione del canone unico del 2022 al 15 aprile per dare più tempo ai cittadini di risolvere eventuali problematiche derivanti dall’applicazione dell’imposta. "In tale prospettiva – spiega il presidente Loggi – come precedentemente annunciato, l’amministrazione provinciale ha predisposto un cronoprogramma per l’attuazione di un servizio di prossimità per l’utenza che coinvolgerà, nelle prossime settimane, l’intero territorio. Si tratta di un segnale di vicinanza e attenzione verso i cittadini che potranno recarsi, in giorni prestabiliti, in sportelli informativi ospitati in locali messi a disposizione dai Comuni. Si potranno avere informazioni e consulenza sulle problematiche di pagamento del Canone". Per alcuni paesi della Vallata l’appuntamento è oggi, ad Offida. I comuni di Castorano, Castel di Lama, Colli , Spinetoli e Appignano con Offida sede punto di ascolto negli uffici della Polizia Municipale sito in via Vannicola l’appuntamento è oggi, dalle 9 alle 13.