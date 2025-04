Cantalamessa, ci sono più fondi:: "La sicurezza al primo posto"

Più fondi per i lavori per la scuola ’Cantalamessa’ ad Ascoli. Durante la Cabina sisma presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, è stato approvato un incremento in favore dei lavori nella scuola ascolana. L’importo iniziale previsto ammontava a 3.200.000 euro mentre adesso la cifra totale è di 4.130.000,00 euro anche grazie al conto termico e ai nuovi fondi che saranno a disposizione. "È essenziale, per i nostri studenti, poter studiare e crearsi un futuro in scuole sicure ed efficienti. È uno dei punti fondamentali della lotta allo spopolamento e alla crisi demografica dei nostri territori" sottolinea il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli. "La sicurezza degli studenti e di tutti coloro che orbitano nel mondo scuola è una delle priorità della nostra amministrazione. Grazie al lavoro congiunto con la struttura commissariale e la Regione Marche, prosegue l’impegno congiunto nell’ampio e fondamentale percorso di messa in sicurezza degli istituti scolastici del territorio" ha evidenziato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.