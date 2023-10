Cantiere a rilento e proteste, il sindaco: "Vengano a parlarmi"

Castel di Lama, il sindaco Mauro Bochicchio risponde alle polemiche alimentate da alcuni commercianti sulla lentezza dei lavori del cantiere del viale Scirola, nel cuore di Villa Sant’Antonio.

Sindaco, i cittadini sono stati coinvolti?

"L’amministrazione comunale ha invitato i commercianti del lato Caffè Sonia ad un incontro per capire le loro preoccupazioni e le loro proposte. L’incontro è stato disertato. In quel momento non interessava niente a nessuno. Il cantiere è stato allestito in primavera, lasciamoli lavorare, la stessa ditta sta effettuando degli interventi anche nel comune di Offida, anche lì non procede celermente, ma non si assiste a tutte queste polemiche. Come sindaco sono disposto a discutere, a cercare soluzioni, ma difronte a chi ci mette la faccia. Questi commercianti si lamentano, ma si trincerano dietro l’anonimato, cosa hanno da nascondere? Ognuno di loro ha un’esigenza, un disagio diverso, se come dicono sono costretti a licenziare i dipendenti, venissero a parlare con il sindaco, mettendoci la faccia. Siamo sempre stati aperti al dialogo con tutti. I commercianti hanno superato anche il look down, alcuni sono rimasti chiusi per un lungo periodo, grazie agli aiuti di Stato sono riusciti a superare anche questo drammatico momento, non credo che un cantiere allestito a marzo possa aver creato tutto questi problemi. Dobbiamo pazientare, perché noi come Comune non abbiamo gli strumenti per intervenire. Invito alla pazienza, ci sono disagi, ma presto il viale ci verrà restituito e allora si potrà discutere se ne è valsa la pena".

Quali saranno i benefici maggiori?

"Il finanziamento del Pnrr mira alla socialità, questo viale, un tempo non più percorribile a piedi, verrà restituito alla cittadinanza, sarà fruibile a tutti, anche a chi ha problemi nella deambulazione, non sarà solo più bello, ma anche più funzionale, tutto questo è stato fatto nell’interesse di tutti e anche dei commercianti, che saranno i primi a beneficiare di questi lavori. Non si possono alimentare polemiche strumentali, stiamo lavorando per migliorare la vita della cittadina di Castel di Lama, ognuna deve fare la sua parte".

Maria Grazia Lappa