Cantiere aperto: si potrà osservare il restauro del Ninfeo

Dopo l’apertura straordinaria dello scorso 30 agosto la Soprintendenza archeologia, in collaborazione col comune di Cupra Marittima, dedica una seconda giornata di apertura del cantiere di restauro del Ninfeo Romano. Domani, venerdì, attraverso due turni di visite guidate a partire dalle 16, sarà possibile visitare il restauro in corso di uno dei siti di grande interesse archeologico. Francesca Graziosi, restauratrice dell’Icr di Roma, l’archeologo Francesco Pizzimenti la restauratrice, Maria Letizia Vallesi illustreranno il lavoro di restauro del Ninfeo le cui pareti, decorate con affreschi raffiguranti un basso zoccolo marmoreo e tappezzerie gialle e rosse, incorniciavano uno spazio animato da numerosi giochi d’acqua. L’attività di restauro, finanziata dal Ministero della Cultura e gestita direttamente dalla Soprintendenza, rappresenta un momento fondamentale per garantire la conservazione del patrimonio archeologico di Cupra Marittima, puntando anche a valorizzare un bene culturale di rilievo per tutto il territorio di competenza. La visita guidata (primo turino alle ore 16 - secondo turno alle 17, durata 45 minuti), è gratuita con prenotazione obbligatoria tel 335. 8187340.