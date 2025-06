Cantiere Ballarin, lavori sospesi da 5 mesi

Quando ripartiranno i lavori per la realizzazione del parco ‘Ballarin’? L’intervento è stato sospeso a fine dicembre per consentire la modifica del progetto e ormai, dopo cinque mesi, il cantiere chiede a gran voce di ripartire. Montagnole di cemento e terra, erbacce e attrezzature attendono di trovare una migliore sistemazione. Qualche rifiuto e cassonetto rovesciato lancia avvisaglie di degrado. Va detto che lo scopo dell’amministrazione era ben definito: mettere in standby l’esecuzione dei lavori appaltati, ottenere la perizia di variante e il nuovo progetto, ripartire con i lavori appena possibile per portare a compimento quanto programmato negli anni scorsi.

Com’è noto, il progetto appaltato si riferisce all’idea progettuale illustrata quasi tre anni fa in auditorium comunale dall’archistar Guido Canali. Per realizzare il parco, quindi, è stato necessario abbattere la storica curva sud, la curva nord e la tribuna est. Alla messa in sicurezza della tribuna ovest, occorre rammentarlo, mise mano l’amministrazione Piunti, realizzando l’attuale muro di ponente. Nell’idea progettuale di Canali si prevedeva di realizzare un luogo per famiglie, bambini e anziani. Un’oasi in cui giocare e ristorarsi a pochi passi dal mare, nel bel mezzo del verde. Poi però si è deciso di procedere con una variante per rimodulare i volumi dei padiglioni e inserire il giardino inclusivo, che verrebbe realizzato grazie ai 450mila euro della Fondazione Carisap.

Quindi il 29 aprile il comune ha esteso gli incarichi previsti alla Canali Associati srl, per la redazione della perizia di variante all’intervento di rigenerazione urbana. Iniziativa nella quale sono stati investiti 35.262,24 euro. Una scelta, come specificato in determina, resasi necessaria perché "l’area lavori pubblici e patrimonio, visti i carichi di lavoro e i numerosi procedimenti in corso, non può garantire lo svolgimento delle attività professionali connesse alla redazione di progetti strutturali esecutivi di opere pubbliche".

Poco prima peraltro era stato assegnato a una ditta esterna l’incarico alla progettazione esecutiva delle opere strutturali relativa ai pergolati del museo, del padiglione e dell’ingresso, per un importo complessivo di 41.870,40 euro. Infine è stato anche approvato lo schema di convenzione fra l’ente e la Fondazione Carisap per la realizzazione del parco giochi inclusivo. Su una transenna che perimetra il cantiere a nord campeggia, un po’ stanca, la scritta ‘La storia non si tocca’. L’importante, ora, è che sia il parco a passare alla storia. Non il cantiere.

Giuseppe Di Marco