Cantiere Ballarin stop, slitta la ripartenza

"Il cantiere del Ballarin non è fermo per la Soprintendenza ma per la perizia di variante". Lo spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Sanguigni che annuncia come occorrerà attendere la fine di ottobre per veder ripartire i lavori. Il cantiere che dovrà trasformare la zona dell’ex stadio Ballarin resta al centro del dibattito cittadino e, in particolar modo, di quello politico. "La sospensione è legata alla perizia di variante della quale, ad ogni buon conto, abbiamo oggi quasi tutti i computi metrici anche se ad oggi non posso esprimermi su una data certa per la ripresa dell’intervento" ha dichiarato Sanguigni.

Una precisazione venuta fuori durante l’ultimo consiglio comunale nel quale veniva chiesto all’amministrazione di chiarire i motivi tecnici che hanno bloccato i lavori. La perizia di variante è un documento tecnico-amministrativo che viene redatto dal direttore dei lavori o da un tecnico incaricato. Serve a giustificare le modifiche rispetto al progetto originariamente approvato e può riguardare sia aspetti strutturali che economici. Solo dopo la sua approvazione si potrà procedere con la ripresa del cantiere. Secondo l’assessore, entro la fine di ottobre (probabilmente il 23) è previsto un passaggio importante.

L’architetto Canali, progettista della riqualificazione del Ballarin, incontrerà i responsabili della soprintendenza. Sarà l’occasione per chiarire i punti critici e illustrare le motivazioni alla base di alcune scelte architettoniche contestate. Tra le osservazioni sollevate dalla soprintendenza vi sono anche i cipressi previsti all’ingresso del parco. Le piante inserite nel progetto dall’architetto Canali sono considerate troppo monumentali e non in linea con l’equilibrio paesaggistico della zona. Questo tema sarà discusso nel confronto programmato.

Sanguigni ha inoltre affrontato la questione legata alle scadenze delle risorse economiche che, in virtù di questo ritardo, potrebbero essere sforate. "Non credo che sotto quel punto di vista possano arrivare problemi di sorta" ha affermato. In caso di ritardi, infatti, l’amministrazione comunale fa sapere che chiederà ufficialmente delle proroghe, così da non mettere a rischio i fondi già assegnati. Il percorso resta quindi legato a due elementi fondamentali: la chiusura della perizia di variante e il confronto con la soprintendenza. Solo dopo questi passaggi sarà possibile definire una data certa per la ripartenza dei lavori che restano al momento sospesi.

Emidio Lattanzi