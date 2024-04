Cantiere bloccato, il Comune vuole la Tosap

Costretta a pagare la Tosap per occupazione del suolo pubblico di un cantiere bloccato nel periodo del lockdown. A seguito del ricorso presentato dalla donna, patrocinata dell’avvocato Stefano Bagalini, il comune di San Benedetto ha dovuto ricalcolare la somma dovuta. "La faccenda si è risolta positivamente, ma quel che lascia l’amaro in bocca è prendere coscienza del fatto che il sistema pubblico non è neanche lontanamente a difesa dell’utenza, bensì è uno dei suoi principali nemici – afferma l’avvocato Bagalini – Noi addetti ai lavori, dal nostro piccolo, assistiamo continuamente a ’forzate’ compromissioni dei diritti dei cittadini, primi fra tutti il principio di collaborazione e di buona fede, che non si fermano dinanzi a nulla, neppure dinanzi ad un’emergenza sanitaria di livello globale. Come si dice ’oltre al danno, la beffa’". E’ accaduto che il Comune, tramite l’Azienda Multi Servizi S.p.A., ha notificato alla ricorrente ben tre avvisi di accertamento, tutti attinenti alla riscossione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap temporanea) per la ristrutturazione di un immobile. Nel bel mezzo del periodo previsto per l’occupazione è intervenuto il lockdown causa Covid 19, che ha obbligato all’immediata sospensione dei lavori. Conclusasi l’emergenza pandemica e terminati i lavori, la titolare della concessione si è vista recapitare la richiesta di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico anche in relazione ai periodi in cui i lavori non potevano materialmente essere eseguiti. Era chiaro, dunque, che il dazio non fosse dovuto, causa lo stop dei lavori per norma imperativa del Governo, come accaduto in tutti i comuni italiani, meno che a San Benedetto, evidentemente.

"Errare è umano, soprattutto in vista di una situazione pandemica che aveva sicuramente creato confusione in chiunque – aggiunge il legale – Quello che però dispiace è che il Comune ha inteso ’perseverare coscientemente’ in una condotta contraria a qualsiasi precetto garantista dell’utente ’debole’, laddove non ha voluto sentire ragioni ed, anzi, ha insistito nell’ingiusta richiesta di pagamento. Non sono bastate le legittime rimostranze verbali della cittadina e non è bastata neppure l’istanza di annullamento in autotutela da me richiesta. Il Comune ha sempre categoricamente risposto ’picche’. A quel punto, quindi, si è stati costretti ad agire giudizialmente e, com’era ovvio che sia, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con sentenza n. 130/2024 ha accolto il ricorso imponendo alla Pubblica Amministrazione di ’epurare’ dalla Tosap il periodo di sospensione covid 19 dal 25 marzo 2020 al 04 maggio 2020 con il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta.

Marcello Iezzi