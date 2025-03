Cantiere da finire prima dell’estate

Dopo l’installazione del cantiere avvenuta nei giorni scorsi, il restyling del lungomare. In queste ore sono infatti arrivate tutte le tubature necessarie per realizzare gli impianti sotterranei dedicati al deflusso delle acque bianche e nere. L’intervento riguarda il primo tratto interessato dalla riqualificazione e ha un orizzonte temporale ben definito: sessanta giorni di lavoro, con l’obiettivo di concludere la parte sotterranea prima dell’inizio dell’estate. Il vicesindaco Tonino Capriotti: "Se tutto fila liscio l’intero intervento sul sottosuolo e sui sottoservizi dovrebbe terminare entro l’inizio dell’estate, per poi riprendere in superficie in autunno".