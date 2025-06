Cantiere da mesi nel degrado all’auditorium

Chi deve controllare che i cantieri edìli rispettino le norme che regolano la loro presenza nelle vie pubbliche, a maggior ragione davanti ai monumenti? Viene da chiederselo, visto che da mesi c’è un cantiere in stato di semi abbandono, dove gli operai si vedono di tanto in tanto e comunque quando i lavori sono fermi lasciano un ammasso di detriti, rifiuti di lavorazione, cassoni, "protetti", si fa per dire, da reti metalliche semovibili che pendono da una parte e dall’altra facendo temere che potrebbero anche mettere a rischio la pubblica incolumità. Stiamo parlando dell’ingresso principale in via del Cassero dell’Auditorium Neroni (o Carisap). Un luogo dove si svolgono convegni, incontri e saggi scolastici. Meta anche di turisti. Lo spettacolo che si presenta è sgradevole. Chi di dovere è chiamato ad accertare in breve se il cantiere ha ancora ragione di essere lì e, in caso negativo, ordinarne l’immediata rimozione. Se invece è ancora necessario, fare in modo, altrettanto rapidamente, che la ditta lo metta in ordine.