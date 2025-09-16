Cantiere del Ballarin, slitta la ripartenza a causa dei cipressi

Slitta la ripartenza del cantiere Ballarin. Il motivo? I cipressi previsti nel progetto dell’architetto Guido Canali. La Soprintendenza ha infatti inviato alcune osservazioni, ritenendo queste piante troppo ’monumentali’ per l’area destinata al nuovo giardino. Si tratta comunque di indicazioni che non compromettono l’autorizzazione all’esecuzione dell’opera, ma che richiedono un passaggio di chiarimento. Per questo motivo il Comune ha chiesto un incontro ufficiale con la Soprintendenza, a cui parteciperà anche lo stesso Canali. "Siamo al lavoro per organizzare questo incontro che contiamo di fare a stretto giro" ha dichiarato il neo assessore ai lavori pubblici Andrea Sanguigni per il quale, dopo la nomina ufficializzata dal sindaco Spazzafumo nei giorni scorsi, la riqualificazione dell’ex stadio è stata una delle prime tematiche analizzate. Secondo le previsioni dell’amministrazione, la ripresa del cantiere, inizialmente attesa in questi giorni, potrebbe slittare all’inizio di ottobre. Il dirigente comunale Mauro Bellucci aveva parlato di una ripartenza entro metà settembre, ma la fase di confronto tecnico ha imposto un ulteriore rinvio. Il progetto del Ballarin ha già conosciuto diverse tappe: a giugno il Comune indicava la ripresa dei lavori tra fine mese e inizio luglio; a luglio e agosto si è discusso della variante planivolumetrica e delle autorizzazioni paesaggistiche, fino all’arrivo delle osservazioni della Soprintendenza a metà agosto. Ora ci sono queste osservazioni da valutare.