Cantiere di via Morosini, per finire i lavori manca solo un lampione

I cantieri in via Morosini sono ormai agli sgoccioli. Resta però un ultimo nodo da sciogliere: "Manca soltanto lo spostamento di un palo dell’elettricità del quale si deve occupare l’Enel – spiega il vicesindaco Capriotti –. Stiamo aspettando loro. Una volta spostato quel palo potremo riaprire tutto ma ora siamo in loro attesa". L’ultima fase della riqualificazione interessa infatti l’impiantistica elettrica rimasta in sospeso, un passaggio che risulta determinante per ripristinare la viabilità ordinaria, modificata ormai da mesi. Le modifiche alla circolazione erano scattate il 20 febbraio, quando, per consentire le operazioni di rimozione e ricollocazione delle cabine elettriche in via Dandolo, la Polizia Locale aveva emanato un’ordinanza per l’area tra l’ex Ballarin e via Dandolo. Un piano, quello predisposto dall’amministrazione, che doveva durare sessanta giorni lavorativi, ma che ha subito inevitabili slittamenti dovuti a tempistiche tecniche e a passaggi burocratici non direttamente gestibili a livello comunale. Il palo della luce da spostare, di competenza Enel, rappresenta ora l’unico ostacolo alla riapertura completa. Quando questo verrà finalmente rimosso, via Morosini potrà essere riaperta al traffico nella sua interezza, e viale Colombo, nel tratto che collega il porto con l’area Ballarin, tornerà al consueto senso unico in direzione sud-nord.