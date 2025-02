Cantiere fermo a Massignano, si muove Silla

Il consigliere comunale della minoranza di ‘Partecipazione’ Michele Silla ha presentato una richiesta di chiarimento sullo stato dei lavori dell’area verde attrezzata a Marina di Massignano. "Trascorsi oltre otto mesi non si registrano progressi concreti nella realizzazione dell’area verde – scrive Silla – In qualità di consigliere comunale ho presentato un’interpellanza al sindaco Massimo Romani, con l’auspicio di ricevere risposte chiare nel prossimo Consiglio comunale. Ad oggi, i lavori, avviati poco prima delle elezioni comunali di giugno scorso, risultano sospesi e il cartello informativo del cantiere è stato rimosso, facendo apparire l’area come abbandonata. È dunque fondamentale fare chiarezza sulle cause del ritardo e sul futuro dell’opera – aggiunge il consigliere Michele Silla – E’ necessario comprendere se la prima parte dei lavori sia stata eseguita nel rispetto delle procedure senza un regolare contratto con l’impresa incaricata; quali siano i termini di un eventuale contenzioso con la Direzione lavori, inizialmente affidata all’Architetto Jlenia Allevi e poi revocata; per quale motivo non sia stato ancora nominato un nuovo direttore dei lavori interno all’Amministrazione comunale".